Мамиашвили переизбран главой Федерации спортивной борьбы России

Михаил Мамиашвили переизбран президентом Федерации спортивной борьбы России (ФСБР). Об этом сообщается на сайте организации.

«Конференция единогласно признала удовлетворительной работу исполкома ФСБР в отчетный период. Михаил Мамиашвили единогласно переизбран ее президентом на безальтернативной основе», — заявили в федерации.

Отчетно-выборная конференция ФСБР состоялась в субботу в здании Олимпийского комитета России в Москве. В ее работе приняли участие 132 делегата из 71 региона страны. В числе приглашенных были трехкратные олимпийские чемпионы по греко-римской борьбе Александр Карелин и Бувайсар Сайтиев.

Михаил Мамиашвили бессменно возглавляет ФСБР с 1997 года. В августе российский борец Инна Тражукова заявила о том, что за проигрыш польской спортсменке Мамиашвили дважды ударил ее и прилюдно оскорбил. Мамиашвили признал тот факт, что накричал на спортсменку, однако рукоприкладство отрицал. Затем он несколько раз публично извинился перед Тражуковой, объяснив инцидент на бразильской Олимпиаде огромным напряжением и нервозностью.

Ранее Мамиашвили обвинили в том, что он назвал участниц российской сборной по борьбе ничтожествами, потому что они не смогли завоевать медали на Олимпиаде в Рио. Впоследствии президент ФСБР опроверг эти обвинения, пояснив, что говорил о ничтожной грани между золотом и серебром, а также между серебром и бронзой.