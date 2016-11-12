Мединский не явился на встречу Кириенко с худруками театров

Глава российского министерства культуры Владимир Мединский не присутствовал на встрече первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко с художественными руководителями театров Москвы и Санкт-Петербурга, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на участников встречи.

По их словам, на встречу пришел советник главы государства по культуре Владимир Толстой.

Ранее СМИ со ссылкой на представителей министерства культуры сообщали, что Мединский присутствовал на встрече.

Встреча была запланирована после скандала, который разгорелся из-за эмоционального выступления художественного руководителя «Сатирикона» Константина Райкина о цензуре. Впоследствии Райкин заявил, что за его словами не стоят финансовые сложности возглавляемого им театра.