В Донецке задержаны шесть человек по делу об убийстве Моторолы

В Донецке по делу об убийстве командира сепаратистов Донбасса Арсена Павлова (Моторола) задержаны шесть человек, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Как заявили в министерстве государственной безопасности (МГБ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), все задержанные являются членами украинской националистической организации Misanthropic Division. Ранее представители этой группировки взяли на себя ответственность за убийство Моторолы.

В МГБ также отметили, что члены Misanthropic Division поддерживают связь с Службой безопасности Украины (СБУ).

По информации донецких силовиков, в настоящее время все задержанные уже дают признательные показания и активно сотрудничают со следствием.

Днем ранее глава ДНР Александр Захарченко заявил, что к убийству Арсения Павлова причастен начальник управления СБУ в Луганской области Олег Козловский. Накануне Захарченко назвал имя организатора убийства Павлова. Он указал на причастность начальника управления СБУ в Донецкой области Виталия Марикова. В Службе безопасности Украины заявили, что не считают нужным комментировать «эту глупую информацию».

Как сообщалось ранее, Арсений Павлов погиб 16 октября вечером в лифте собственного дома в результате направленного взрыва.