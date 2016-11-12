МВД пожаловалось на нехватку 500 млрд рублей на борьбу с преступностью

В Министерстве внутренних дел России пожаловалась на нехватку в ближайшие три года около 500 миллиардов рублей на борьбу с преступностью и охрану правопорядка, сообщает РБК.

Об этом заявила представитель МВД Надежда Ромашова на заседании бюджетного комитета Госдумы. Она пояснила, что эти средства должны были достаться ведомству по госпрограмме, но в итоге как минимум часть денег досталась Национальной гвардии.

В свою очередь, заместитель председателя Счетной палаты Вера Чистова отметила, что сумма, приведенная Ромашовой, отражает объемы финансирования, предусмотренные по программе борьбы с преступностью как в открытой, так и в закрытой части бюджета — в паспорте самой госпрограммы финансирование из секретной части бюджета не отражено.

Вера Чистова также пояснила, что серьезные изменения в программе борьбы с преступностью объясняются, в частности, тем, что из нее «ушла Нацгвардия, унеся с собой свои ассигнования, свои цели и задачи». По ее словам, созданная президентом Владимиром Путиным Нацгвардия теперь будет финансироваться из непрограммной части федерального бюджета.