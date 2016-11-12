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12 ноября 2016, 19:54
МИД России Сирия химическое оружие

МИД назвал «антисирийским» решение о проверке Дамаска на химоружие

Министерство иностранных дел России выступило с заявлением, что Москва считает антисирийским решение исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по Сирии, сообщается на сайте ведомства.

«Группе государств-членов удалось протащить антисирийское решение, основанное на неубедительных, по сути обвинительных в адрес Дамаска выводах Совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химического оружия в этой стране», — заявили в МИД России, комментируя итоги прошедшей 11 ноября в Гааге сессии исполнительного совета ОЗХО.

Речь идет о документе, который осуждает применение боевых отравляющих веществ Дамаском на территории Сирии. Его подписали США, Великобритания, Германия и Франция. Против проголосовали Россия, Китай, Иран и Судан. Еще девять участников воздержались от голосования.

«По замыслу инициаторов и исполнителей, решение позволит посредством инспекционной деятельности ОЗХО установить тотальный контроль над оборонным и научно-технологическим потенциалом суверенного государства, который и без того в значительной мере подорван активно спонсируемой извне многолетней войной… Призываем все государства, которым дороги общепризнанные международные принципы и нормы, поставить заслон этой беспринципности и безответственности в межгосударственных отношениях», — говорится в заявлении МИД России.

Ранее Министерство обороны РФ обратилось в ОЗХО с просьбой направить сотрудников в Алеппо, где, по данным СМИ, террористы начали применять химоружие.

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