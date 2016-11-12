Более 40 человек погибли при взрыве в храме на юге Пакистана

В результате взрыва на территории храма на юге Пакистана погибли 43 человека, порядка 100 человек получили ранения, пишет издание Dawn.

Взрыв произошел в субботу во внутреннем дворе храма Шаха Нурани в округе Ласбела в провинции Белуджистан во время церемонии, когда на его территории находились не менее 500 человек. Местные власти предупреждают, что число жертв и пострадавших может впоследствии увеличиться.

Как уточняет агентство Reuters, ответственность за взрыв взяла террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).