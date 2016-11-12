Задержанные ФСБ террористы планировали атаки по парижскому сценарию

Задержанные по подозрению в подготовке терактов в Москве и Санкт-Петербурге планировали действовать по аналогии с боевиками, устроившими серию атак в Париже, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник в российских спецслужбах.

По информации источника, террористы планировали одновременно подорвать в местах массового скопления людей несколько взрывных устройств. В это же время их сообщники должны были открыть огонь из автоматов по людям в других частях города.

Издание отмечает, что нападения планировали специально подготовленные боевики, а не экстремисты, проповедующие радикальный ислам. Источник также рассказал, что первыми на пособника преступной группы вышли силовые структуры Таджикистана, которые затем передали полученную информацию ФСБ.

12 ноября в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании членов террористической группировки, которая планировала серию «резонансных диверсионно-террористических акций» в людных местах Москве и Санкт-Петербурге.