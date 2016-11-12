Песков рассказал об удивительной роли Путина на выборах президента США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что Кремль был удивлена той ролью, которую играл Владимир Путин в предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Такое заявление представитель российского лидера сделал в интервью телеканалу CNN.

Песков заверил, что Путин прилагал все усилия к тому, чтобы сохранять нейтралитет «в этой истории», но при этом все равно «играл огромную роль» — совершенно неожиданно для Кремля — в предвыборной кампании Клинтон и Трампа. Пресс-секретарь российского президента напомнил, что Владимир Путин ни разу не давал понять, кому из кандидатов на пост главы Белого дома отдает предпочтение.

На вопрос о том, могут ли с приходом к власти Дональда Трампа улучшиться российско-американские отношения, Дмитрий Песков ответил, что в течение нескольких ближайших недель этого никто не ожидает.

По его словам, впоследствии два президента могут попытаться решить проблемы двусторонних отношений «не с помощью использования языка санкций или других нелогичных вещей, которые наносят вред обеим сторонам».

«Тогда у нас будет шанс, по крайней мере, поговорить и попытаться решить проблемы конструктивным путем», — предположил пресс-секретарь главы государства.

Песков заверил, что у Кремля не было официальных контактов с командой победившего на выборах президента США Дональда Трампа — хотя российские эксперты постоянно контактируют с западными партерами, включая политологов и экспертов по российско-американским отношениям, а вот среди них мог быть кто-то связанный с Трампом. «Но хочу вновь повторить, что мы не можем говорить ни о каких официальных контактах, инициированных Кремлем», — подытожил пресс-секретарь Путина.