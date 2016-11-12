Песков заявил об ожидании изменения позиции США по Крыму

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова ждать до тех пор, пока к Западу придет понимание в вопросе присоединения Крыма к России. Об этом официальный представитель Кремля заявил в интервью информагентству Associated Press.

«Россия никогда не будет обсуждать вопрос территориальной принадлежности Крыма и готова ждать, пока это поймут в Европе и США», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как на эту тему будут реагировать новый президент США Дональд Трамп и его администрация. Пресс-секретарь Путина подчеркнул при этом, что с российской стороны никто и никогда не будет готов начать «какие-либо дискуссии по Крыму».

Также во время интервью Дмитрий Песков предположил, что Трамп мог бы укрепить атмосферу доверия с Москвой, убедив НАТО замедлить расширение на Восток или отвести свои войска от границ России. Этот шаг, по его мнению, привел бы «к своего рода разрядке напряженности в Европе».

В том же интервью Associated Press, опубликованном в пятницу, 11 ноября, Дмитрий Песков назвал российско-американские отношения жертвой пропаганды, а также заявил, что Кремль был удивлен той ролью, которую играл Владимир Путин в предвыборной кампании в Соединенных Штатах.