Росавиация отказала авиакомпании «Победа» в полетах в Вену

Росавиация отказалась разрешить авиакомпании «Победа» (лоукостер «Аэрофлота») ежедневные полеты в Вену, сообщает РБК.

Ранее «Победа» просила разрешить ей летать в столицу Австрии семь дней в неделю. Соответствующий запрос авиакомпания подала еще в октябре. В чем причина отказа, не уточняется.

В настоящее время на сайте перевозчика значится направление Вена, однако компания туда не летает: пассажиры летят до Братиславы, а затем на автобусе едут в австрийскую столицу. По этим причинам в начале сентября 2016 года австрийская сторона потребовала, чтобы «Победа» прекратила продажу билетов в Вену.