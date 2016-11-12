Пенсионер из Ростова-на-Дону осужден за экстремистские посты в соцсетях

В Ростове-на-Дону суд признал 67-летнего пенсионера виновным в размещении в социальных сетях материалов экстремистской направленности и назначил наказание в виде условного лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области.

Мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Уточняется, что мужчина был признан виновным по ч. 1 ст. 282 УК России (возбуждение ненависти либо вражды).

«Следствием и судом установлено, что мужчина, используя информационно-телекоммуникационную сеть интернет, неоднократно умышленно размещал в различных социальных сетях материалы, в которых имеются лингвистические признаки возбуждения розни (вражды и ненависти) в отношении группы лиц, выделенной по национальному критерию», — пояснили в ведомстве.