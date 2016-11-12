Facebook по ошибке «похоронил» часть пользователей

Сбой в социальной сети Facebook спровоцировал появление на страницах некоторых пользователей упоминаний о том, что они умерли, сообщает BBC.

«Это была ужасная ошибка, которую мы уже устранили», — заявил в интервью телеканалу пресс-секретарь крупнейшей в мире социальной сети. «Мы сожалеем о произошедшем», — добавил он.

Как отмечает BBC, стандартное упоминание, предназначенное для «увековеченных профилей», появилось и в профиле основателя и главы Facebook Марка Цукерберга. ​​В частности, над страницей Цукерберга появились слова: «Мы надеемся, что люди, которые любили Марка, найдут утешение в тех вещах, которыми он нем делятся другие. Еще раз вспомним и отпразднуем его жизнь».

Позже мемориальное сообщение было удалено со страницы Цукерберга, однако пользователи сохранили снимки с экрана и выложили их в сеть.

В ноябре представители Facebook признали ошибки новостного алгоритма социальной сети, предназначенного для борьбы с недостоверной информацией, и пообещали исправить технические сбои, в результате которых в сети распространяются фейковые новости.