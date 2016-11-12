На саранских подростков завели дело о вандализме за фотографию на памятнике

В Мордовии полиция 12 ноября завела уголовное дело о вандализме на двух подростков, которые сфотографировались на установленном в Саранске памятнике павшим в Великой отечественной войне. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

Днем ранее во «ВКонтакте» была опубликована фотография, на которой два молодых человека сидят на памятнике. Чтобы не быть узнаваемыми в кадре, подростки закрыли свои лица руками. Между тем полицейские выяснили, что одному из них 17 лет, другому на год больше. Первый учится в среднеспециальном учебном заведении, другой — в вузе.

Ранее один из аналогичных случаев в Саранске также закончился возбуждением уголовного дела. Подростка, который залез на тот же памятник ради запоминающегося фото, обвинили в вандализме.