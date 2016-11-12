В Южной Корее начался многотысячный митинг за отставку президента

В Южной Корее десятки тысяч человек вышли в центр Сеула с требованием отставки президента Пак Кын Хе, сообщает агентство «Yonhap».

Протестующие намерены направиться маршем к официальной резиденции президента в столице Южной Кореи (Синему дому).

Оппозиционные СМИ подозревают Пак Кын Хе в том, что она разрешила своей подруге Чхве Сун Силь получить доступ к секретным документам, после чего та стала влиять на кадровые назначения в правительстве.

В настоящее время рейтинг президента на данный момент находится на рекордно низкой отметке — 5%. Число недовольных политикой Пак Кын Хе выросло до 90%.