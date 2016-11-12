Суд Киева санкционировал обыски у телеведущего Савика Шустера

Печерский районный суд Киева на закрытом судебном заседании постановил провести обыски в доме и в телестудии известного украинского ведущего Савика Шустера. Об этом в Facebook сообщил генеральный директор канала 3S.tv Павел Елизаров.

«Как нам только что стало известно из достоверных источников, судья Печерского суда в закрытом судебном заседании, без присутствия наших адвокатов, вынес постановление о проведении обыска по месту жительства Савика Шустера и на телеканале "Савик Шустер Студия". Считаем, что это восстановление давления», — написал он.

В свою очередь телеканал «112 Украина» напомнил, что вечером 11 ноября в эфире своей программы «Шустер LIVE» Савик Шустер заявил, что могут произойти обыски и возобновится его преследование.

«Мне в рекламной паузе сказали, что Печерский суд принял решение возобновить против нас и против меня все преследования. На следующей неделе мы ожидаем и обыски, и все что хотите будет здесь. Вот в такой ситуации мы живем», — цитирует телеканал слова журналиста.

Летом этого года киевский суд отменил решение об аннулировании разрешения на трудоустройство Савику Шустеру. Ранее, в апреле, журналисту, который имеет гражданство Канады, аннулировали разрешение на работу на Украине.