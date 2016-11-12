СКР попросил Минздрав сообщать о занимающихся сексом подростках

Следственный комитет России (СКР) попросил Минздрав РФ обязать врачей сообщать следователям о подростках, которые занимались сексом до 16 лет, пишет «Лента.ру».

Как считают в СКР, это поможет раскрывать больше преступлений по статье 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»).

«Не все знают о наличии такого уголовного запрета, девочки скрывают такие факты в силу природной стеснительности или по наущению родственников и знакомых, опасаясь огласки либо негативных последствий со стороны лица, совершающего такие преступления», — цитирует издание главу управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СКР Евгению Минаеву.

В свою очередь, в самом Минздраве заявили, что пока не получили письма из Следственного комитета.