Трамп ушел от вопроса об уголовном преследовании Клинтон

В своем первом интервью после победы на президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп заявил, что сейчас в первую очередь задумывается о решении социально-экономических проблем Америки, а не уголовном преследовании своей конкурентки в предвыборной гонке — представительницы демократов Хиллари Клинтон, пишет The Wall Street Journal.

Журналист спросил Трампа, могут ли поставить специального прокурора на дело об использовании Клинтон в ее бытность госсекретарем личной почты для государственной переписки. Однако победитель президентских выборов уклонился от ответа. «Это не то, о чем я много думаю», — заявил он.

Трамп утверждает, что его первоочередная задача — решение «проблем с медициной, рабочими местами, пограничным контролем и налоговой реформой».

В этом плане он согласился сохранить некоторые пункты программы своего предшественника Барака Обамы в части медицинского страхования — Obamacare. По словам избранного президента США, об этом его попросил сам действующий глава Белого дома при личной встрече. «Из уважения к нему я это сделаю», — пообещал Трамп.