Путин сравнил деятельность президента и заводского рабочего

Президент России Владимир Путин во время беседы с работниками ярославского завода «Автодизель» сравнил службу главы государства и сотрудника предприятия, передает «Интерфакс».

«Самая положительная сторона моей работы ничем не отличается от положительной стороны вашей», — заявил президент. «Когда вы видите, что она приносит удовлетворение, и вы добиваетесь поставленных перед собой целей и задач, вы делаете важное, нужное, доброе дело, оно идет на пользу и вам, и тому, ради кого вы работаете, — вот это и есть самое большое удовлетворение, всегда самое большое удовлетворение от полученных результатов», — пояснил он.

Глава государства отметил, что на его посту хватает и отрицательных эмоций. «Но и в вашей работе наверняка то же самое, когда у вас что-то не получается, или вас кто-то подводит, или сталкиваетесь с другими непредвиденными обстоятельствами. Но в этом и состоит прелесть нашей с вами работы — что мы в состоянии эти трудности преодолеть и добиться нужного для нас результата», — объяснил президент.

В сентябре Владимир Путин на встрече с рабочими концерна «Калашников» назвал одним из важнейших жизненных принципов любовь к ближнему. «Любить нужно ближнего своего — это самая главная традиция. Важнее ничего нет», — заявил президент.