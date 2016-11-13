13 ноября 2016, 18:19
Источник сообщил об обстреле жилого квартала в Алеппо ракетами
В сирийском Алеппо боевики, которые находятся в городе, могли обстрелять жилой квартал в западной части города, используя ракеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ополчении.
«Примерно в полдень террористы обстреляли из артиллерии район Новый Алеппо. На данный момент у нас четверо погибших, в их числе две женщины и ребенок. Раненым была оказана своевременная медицинская помощь», — отметил он.
Источник уточнил, что при обстреле инфраструктуре квартала был нанесен «значительный материальный ущерб».
Днем ранее в западном Алеппо развернулись бои между боевиками и сирийской правительственной армией. Позднее сообщалось, что армии удалось установить контроль в этой части города.
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