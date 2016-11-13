Источник сообщил об обстреле жилого квартала в Алеппо ракетами

В сирийском Алеппо боевики, которые находятся в городе, могли обстрелять жилой квартал в западной части города, используя ракеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ополчении.

«Примерно в полдень террористы обстреляли из артиллерии район Новый Алеппо. На данный момент у нас четверо погибших, в их числе две женщины и ребенок. Раненым была оказана своевременная медицинская помощь», — отметил он.

Источник уточнил, что при обстреле инфраструктуре квартала был нанесен «значительный материальный ущерб».

Днем ранее в западном Алеппо развернулись бои между боевиками и сирийской правительственной армией. Позднее сообщалось, что армии удалось установить контроль в этой части города.