ЕС пригрозил Турции санкциями из-за задержаний журналистов

Председатель Европарламента Мартин Шульц призвал Евросоюз задуматься о введении новых санкций против Турции из-за массовых арестов деятелей оппозиции и журналистов, которые начались после попытки государственного переворота. Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag.

«Нам в ЕС нужно обдумать, какие экономические санкции мы можем применить в отношении Турции. К концу этого года должна пройти реформа Таможенного союза, членом которого является Турция. Я не могу себе представить, что после волны арестов депутатов от оппозиции и журналистов мы будем расширять Таможенный союз», — пояснил Шульц.

В Евросоюзе также напомнили, что ЕС выступает против введения смертной казни, и, «если Турция вернет смертную казнь, переговоры о вступлении завершатся».

Шульц отметил, что при этом выступает за диалог с Анкарой.