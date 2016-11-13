Макфола могут сделать невъездным из-за его слов в адрес Москвы

Бывший посол США Майкл Макфол оказался в списке невъездных в России. Такое решение было принято в связи с его высказываниями в адрес страны, которые, как полагает Москва, нанесли ущерб отношениям Москвы и Вашингтона. Об этом сообщает РИА Новости.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила: «То, что он начал писать, что его включили за близость к Обаме… Мы просто не знали про близость, а вообще к этому не имеет никакого отношения. Речь идет о целенаправленном ущербе двусторонним отношениям».

По словам Захаровой, Макфол является человеком, «который целенаправленно портил двусторонние отношения», а также назвала его включение в санкционный список ответной мерой.

Стоит отметить, что ранее сам Макфол заявил, что, по некоторым данным, его включили в российский санкционный список из-за близких отношений с президентом США Бараком Обамой.