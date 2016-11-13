Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
13 ноября 2016, воскресенье, 10:44
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
13 ноября 2016, 00:02
Мемория

Мемория. Иван Бардин

Иван Бардин
Иван Бардин
фото: М. Наппельбаум

13 ноября 1883 года родился Иван Бардин, советский металлург, вице-президент АН СССР.

Личное дело

Иван Павлович Бардин (1883—1960) родился в селе Широкий Уступ Саратовской губернии. Его отец Павел Дмитриевич был портным — выучился этому ремеслу, когда в четырнадцать лет сбежал из дома. Мать, Дарья Бородачева, вышла замуж, когда ей было всего шестнадцать. Вскоре семья перебралась в Саратов.

Там отец Бардина, страдавший от астмы и малярии, перешел на работу городским фонарщиком. Летом он следил за освещением городского сада «Липки». Иван Бардин вспоминал: «Я помогал отцу в тушении фонарей. Помню, с каким страхом я проделывал это поздно вечером в городском саду "Липки". Следуя за ночным сторожем, звонившим в колокол, что для посетителей означало, что сад закрыт, я тушил фонари. Мне всегда при этом казалось, что из-за кустов и деревьев, постепенно погружавшихся в темноту, кто-то выскочит, рисовались всякие страхи».

После эпидемии холеры 1892 года в живых из детей Бардиных остался только Иван. Его тетка по материнской линии, Александра Михайловна, настояла на том, чтобы племянник получил образование. Сама она была деревенской учительницей, затем училась в Казани на фельдшера.

Бардин с ее помощью поступил в ремесленное училище Саратова, а затем, когда тетка с мужем получили работу в Новоалександрийском институте сельского хозяйства в Польше — подал документы в Мариинское земледельческое училище, которое готовило управляющих помещичьими имениями.

Окончив его, со второго раза поступил в Новоалександрийский институт сельского хозяйства. В 1905 году был исключен из него из-за «участия в революционном движении» — как и многие студенты, Бардин, по его словам, выражал сочувствие товарищам, которых выгнали за срыв спектакля «Контрабандисты». В том спектакле отрицательно изображалась жизнь пограничных евреев.

В 1906 году Бардин поступил в Киевский политехнический институт — вначале на агрономическое отделение, с которого затем перевелся на химическое со специализацией на металлургии чугуна и стали. Практику Бардин проходил на Брянском заводе. В 1910 году окончил вуз.

Не найдя работы по специальности, по совету знакомого поехал в США. В 1910—1911 годах работал там простым рабочим на заводе по производству сельхозтехники и на металлургическом заводе в городе Гэри близ Чикаго. Не видя там перспектив и из-за начавшихся проблем со здоровьем, Бардин вернулся в Россию и поступил чертежником на Юзовский (ныне Донецкий) металлургический завод. Здесь он познакомился с выдающимся доменщиком-самоучкой Михаилом Курако. После его перехода на Енакиевский металлургический завод Бардин сменил его на посту начальника доменного цеха в Донецке.

В 1915 году по рекомендации Курако Бардин перешел в Енакиево, где после ухода своего учителя стал начальником доменного цеха. В декабре 1917-го был избран главным инженером завода и рудников. После революции Енакиево переходило красным, немцам, белым, затем опять красным. Бардин оставался на своей должности.

В 1921 году, когда Енакиевский, Макеевский и Юзовский металлургические заводы вошли в трест «Югосталь» (из них работал лишь Енакиевский, и то в полсилы), Бардин также был назначен директором завода в Енакиево.

В 1923 году, когда так и не восстановившийся после Гражданской войны комбинат был законсервирован, Бардина послали изучать иностранный опыт в Германию, Бельгию и Великобританию. Там он осматривал металлургические и другие заводы, шахты, расспрашивал об их устройстве собственников и инженеров, некоторых из которых знал еще до революции.

В начале 1924 года вернулся на родину, был назначен главным инженером Макеевского металлургического завода. Руководил восстановлением предприятия.

В 1925—1929 годах был на той же должности на Днепровском металлургическом комбинате имени Дзержинского. Реконструировал несколько доменных и мартеновских печей, доведя производительность завода до довоенного уровня.

С 1929 по 1936 год Бардин работал техническим директором и главным инженером строительства Кузнецкого металлургического комбината. За технические разработки и рекордные сроки строительства (тысяча дней) Бардин, не имея опубликованных научных трудов, получил звание академика АН СССР (без присвоения звания члена-корреспондента). С 1942 по 1960 год был вице-президентом академии наук.

В 1937 году Бардин был назначен главным инженером управления черной металлургии комиссариата (министерства) тяжелой промышленности СССР, в 1938 году работал главой технического совета этого наркомата, а в 1939 году занимал должность заместителя наркома.

Во время Великой Отечественной войны возглавлял Уральский филиал Академии наук СССР.

В 1940—1946 годах был во главе коллектива ученых, занимавшихся разработкой строительства Череповецкого металлургического завода, затем активно участвовал в его возведении.

С 1944 по 1960 год возглавлял Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии (ЦНИИчермет), ныне носящий его имя.

Иван Бардин скончался 7 января 1960 года от сердечного приступа.

 

Чем знаменит

 
Иван Бардин, 1920-е

Один из основателей отечественной металлургической науки, кризис-менеджер советской металлургии 1920-х годов. Под его руководством в начале 1930-х был возведен гигант советской промышленности — Кузнецкий (ныне — Новокузнецкий) металлургический комбинат, а в 1939 году был основан Институт металлургии Академии наук СССР. За свою работу Бардин был награжден семью орденами Ленина (1934, 1943, по два в 1945 и в 1953 годах, 1958). Лауреат двух Сталинских премий и Ленинской премии.

 

 

 

О чем надо знать

После смерти Сталина в стране «наверху» стали скептически относиться к его гигантским стройкам. В 1956 году в правительстве поднимался вопрос о нерентабельности и бесперспективности Череповецкого металлургического завода, строительством которого руководил Бардин. Академику удалось отстоять завод, однако то подорвало его здоровье. Уже перенеся два инфаркта, 7 января 1960 года он приехал на заседание комиссии Госплана СССР по развитию черной металлургии. Выступление академика по поводу Череповецкого завода было резким, во время заседания у него случился третий инфаркт, от которого ученый тут же умер.

Бардину было 76 лет, он уже собирался отойти от дел и даже написал письмо с просьбой освободить от должности. Академик похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

 

Прямая речь

О пути в металлургию (И. П. Бардин «Жизнь инженера»): «Мне было двадцать семь лет, когда я впервые увидал металлургический завод. Он поразил меня. Металлургия захватила все мое существо.

Но путь, которым я шел к металлургии был чрезвычайно извилист и запутан.

Совершенно отчетливо в моей памяти вырисовывается одряхлевший, покосившийся домик у заброшенного пруда на самой окраине села. Мой дед, волостной старшина, часто, сидя на завалинке, мечтал о приобретении пары лошадей, коровенки и нескольких десятин земли. Вспоминаю и своего отца, озорного драчуна, забияку, вечно мятущегося, неспокойного и предприимчивого человека…

Преодолев все препятствия, я в конце концов поступил в Киевский политехнический институт. Однажды я попал на лекцию к металлургу Ижевскому. Он не был оратором, но с первых же лекций захватил меня…

— Доменный процесс, — говорил он, — это сказочно красиво. Это неслыханно тяжелое, но мудрое и радостное превращение бесформенной породы и руды в металл. Когда-нибудь, — мечтал Ижевский, — в России будут построены сотни мощных доменных печей… Ижевский сделался моим наставником и другом. Счастливая встреча с ним подсказала мне мое будущее».

О жизни в Америке (И. П. Бардин «Воспоминания»): «Попав в Нью-Йорк, я захотел посмотреть, что представляет собой Бродвей — улица, о которой я много читал и слыхал. Принялся бродить по Бродвею, заглядывая в окна магазинов. Решил купить себе безопасную бритву, чтобы не нуждаться в парикмахерских. Купил самую дешевую — за один доллар. Утром следующего дня при попытке побриться я изрезал все лицо. Пришлось несколько дней никуда не выходить…

Не владея английским языком, я не понимал даже содержания вывесок. Ориентироваться было трудно, и все виденное воспринималось только зрительно. Запомнились большая скорость поездов и очень короткие остановки на станциях…

Для металлургии США 1911 год был плохим годом. Внутри страны заказов не было. Мы катали рельсы для Канады и Аргентины, но и эти заказы прекратились. Рельсопрокатный цех был переведен на прокатку осевых блюмов [больших металлических заготовок]. Меня вторично перевели из группы по настройке валков в группу, рабочие которой должны были увязывать цепями горячие блюмы и прикреплять их к крюкам крана. Это очень тяжелая, опасная работа. Уже через две недели у меня появились признаки сильнейшего невроза сердца. Пришлось начать лечиться…

Время шло, и я все чаще стал подумывать о возвращении на родину. Все мои попытки устроиться в Америке по специальности и получить серьезные знания в области металлургии были тщетными. Как инженер я не мог найти себе применения, как рабочий — оказался физически слабым. А болеть в Америке нельзя, здесь надо быть только здоровым».

О строительстве Кузнецкого металлургического завода (там же): «Со всех концов страны стекались к нам люди. Вместе с русскими и украинцами работали казахи, киргизы, люди многих национальностей.

Сколько совершили эти ранее неграмотные, никогда не видевшие настоящего завода люди трудовых подвигов!.. Бетонщики вместо 150 замесов давали по 408. Клепальщики делали 266 заклепок в смену при норме 105. Землекопы иногда выполняли по 10 дневных норм за смену.

Комсомольцы производили клепку на большой высоте при 50-градусном морозе.

Огнеупорщики укладывали за смену по 15 тонн кладки на человека. <…>

Я твердо помнил обещание, данное мною редакции газеты "За индустриализацию" в самом начале стройки: завод будет построен за тысячу рабочих дней».

 

5 фактов об Иване Бардине

  • В 1917 году главный учитель Бардина-металлурга Михаил Курако получил подряд от частной компании — спроектировать и построить на Кузбассе домны по американскому типу. Вместе с группой инженеров он отправился в Сибирь. Оттуда Курако с восторгом писал Бардину о перспективах Кузбасса для металлургии. Однако построить завод не успел — в 1920 году Курако умер в Кузнецке от тифа. Спустя десять лет уже Бардин построил металлургический завод в Кузнецке.
  • Из большой заграничной командировки инженер вернулся в Москву 21 января 1924 года — в день смерти Ленина. «Бесконечная вереница людей с застывшей на лицах скорбью потянулась в Дом союзов, чтобы последний раз взглянуть на дорогого вождя… Народ жег костры, чтобы хоть немного обогреться, и все шел и шел к Ильичу», — вспоминал те дни Бардин.
  • С 1939 по 1960 год был директором Института металлургии и материаловедения имени А. А. Байкова АН СССР. В 1943—1958 годах преподавал в московском Институте стали и сплавов (МИСиС).
  • В 1950-м Бардин женился на своей помощнице Лидии Пегушиной. У обоих уже были дети от предыдущих браков. Союз с Лидией Валентиновной сослуживцы считали мезальянсом (она была моложе Бардина на 25 лет). Однако после смерти академика Лидия Бардина посвятила свою жизнь сохранению памяти о нем. Еще в 1960-х она передала в музей Новокузнецкого комбината и в Кемеровский областной краеведческий музей личные вещи академика. Лидия Бардина умерла в 2000-х в возрасте 96 лет. Она мечтала, чтобы ее московская квартира стала музеем академика, однако этого не случилось.
  • В Череповце проводится ежегодный турнир по боксу памяти металлурга, а в Новокузнецке центральный проспект носит имя Бардина.

 

Материалы об Иване Бардине:

Биография в Википедии

Владимир Мезенцев «Бардин» (из серии ЖЗЛ)

Статья на сайте Warheroes.ru

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Лондон
СМИ рассказали о планах Лондона отговорить Трампа от союза с РФ по Сирии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО предупредил США насчет перемен во внешнем курсе
Актер Борис Лифанов
Актер столичного театра умер во время поклона зрителям
Газовая труба
Крым начал поставки газа в украинский Геничек
Хабиб Нурмагомедов
Россиянин Нурмагомедов одолел Майкла Джонсона в поединке UFC
Архив новостей

Самое читаемое

Хиллари Клинтон
Более 2 млн человек подписали петицию за голосование за Клинтон
Флаги РФ и США
Трамп не запланировал встреч с представителями российских властей
Российский военный самолет в небе
СМИ рассказали об издевках российских летчиков над пилотами НАТО
Morgan Stanley
Шансы отмены санкций против РФ после победы Трампа оценили в 35%
Наталья Поклонская в платье
Поклонская приписала Суворову слова Грибоедова
10:23 Великобритания начала работать над фильмом о Литвиненко
09:49 Крым начал поставки газа в украинский Геническ
09:43 Актер столичного театра умер во время поклона зрителям
09:35 Генсек НАТО предупредил США насчет перемен во внешнем курсе
09:26 СМИ рассказали о планах Лондона отговорить Трампа от союза с РФ по Сирии

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Иван Бардин
Иван Бардин
13 ноября 1883 года родился Иван Бардин, металлург
09:10 Россиянин Нурмагомедов одолел Майкла Джонсона в поединке UFC
12.11 20:42 Более 40 человек погибли при взрыве в храме на юге Пакистана
12.11 20:37 Авианосец «Адмирал Кузнецов» подошел к берегам Сирии
12.11 20:18 Мемориальную доску Колчаку открыли в Петербурге
12.11 19:54 МИД назвал «антисирийским» решение о проверке Дамаска на химоружие
12.11 19:28 В Лос-Анджелесе арестовали 150 человек во время акции против Трампа
12.11 18:56 В Донецке задержаны шесть человек по делу об убийстве Моторолы
12.11 18:32 На саранских подростков завели дело о вандализме за фотографию на памятнике
12.11 17:50 Путин распорядился помочь газом замерзающему украинскому городу
12.11 17:25 Задержанные ФСБ террористы планировали атаки по парижскому сценарию
12.11 16:51 Путин сравнил деятельность президента и заводского рабочего
12.11 16:39 «Газпром» установил исторический рекорд поставок газа в Европу
12.11 16:11 В Москве задержан лидер группы по организации канала незаконной миграции
12.11 15:51 Путин рассказал об отсутствии угрозы российской армии другим странам
12.11 15:36 МВД пожаловалось на нехватку 500 млрд рублей на борьбу с преступностью
12.11 15:22 Путин пообещал своевременную подготовку стадионов к ЧМ-2018
12.11 14:48 Суд Киева санкционировал обыски у телеведущего Савика Шустера
12.11 14:34 ФСБ задержала готовивших теракты в Москве и Санкт-Петербурге
12.11 14:24 Facebook по ошибке «похоронил» часть пользователей
12.11 14:10 В интернете появилась вырезанная сцена из шестого сезона «Игры престолов»
12.11 13:52 Мамиашвили переизбран главой Федерации спортивной борьбы России
12.11 13:50 Предсказавший победу Трампа профессор предрек его импичмент
12.11 13:40 Росавиация отказала авиакомпании «Победа» в полетах в Вену
12.11 13:33 В Южной Корее начался многотысячный митинг за отставку президента
12.11 12:45 Пенсионер из Ростова-на-Дону осужден за экстремистские посты в соцсетях
12.11 12:30 СМИ сообщили о начале боя за освобождение западного Алеппо
12.11 11:57 В Москве за сутки произошло около 900 ДТП
12.11 11:50 Талибы взяли ответственность за теракт у американской базы в Афганистане
12.11 11:30 Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг Украины
12.11 10:52 Песков заявил об ожидании изменения позиции США по Крыму
12.11 10:46 В Хабаровске арестован подельник одной из живодерок
12.11 10:21 Первая партия Карякина и Карлсена завершилась ничьей
12.11 09:40 При Трампе Пентагон впервые может возглавить женщина
12.11 09:28 Умер народный артист России Юрий Комиссаров
12.11 09:10 Трамп рассказал о предстоящем телефонном разговоре с Путиным
12.11 02:28 Песков рассказал об удивительной роли Путина на выборах президента США
12.11 02:19 Трамп ушел от вопроса об уголовном преследовании Клинтон
12.11 02:10 ЦБ РФ понизил базовый прогноз прироста кредитования
12.11 01:42 Киев потребовал от Варшавы реакции на сожжение украинского флага
12.11 00:08 Мединский не явился на встречу Кириенко с худруками театров
11.11 23:51 Роберт Редфорд решил больше не сниматься в кино
11.11 23:02 МИД РФ осудил хулиганство возле российских посольств
11.11 22:40 Гуриев пообещал России процветание и рост доходов
11.11 22:24 Альберт Гор обещал приложить все усилия для работы с командой Трампа
11.11 22:09 СКР предложил Минздраву «сдавать» лишившихся девственности подростков
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.