Телеведущая обвинила Трампа в попытке подкупа журналистов

Ведущая американского телеканала Fox news Мегин Келли заявила, что недавно избранный президент США Дональд Трамп пытался подкупать журналистов во время своей предвыборной кампании. Такое заявление содержится в книге Келли Settle for More, передает Associated Press.

Журналистка утверждает, что Трамп хотел изменить тон освещения предвыборной гонки. Он, в частности, предлагал Келли бесплатно пожить в одном из принадлежащих ему отелей.

«Я была не единственным журналистом, которому Трамп предложил подарки, явно предназначенные для формирования освещения в СМИ», — отмечает телеведущая.

По словам Келли, некоторые работники прессы все же принимали подарки от республиканца, но при этом периодически критиковали его, чтобы создать впечатление нейтральности. Однако телеведущая не назвала ни одного имени.

Стоит отметить, что книга Келли должна выйти 15 ноября.