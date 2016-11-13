Джеки Чан получил «Оскар» за вклад в кинематограф

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения почетных премий «Оскар». Данные премии вручаются за заслуги в кинематографе.

Премии получили актер Джеки Чан, режиссер-документалист Фредерик Уайзман, монтажер Энн В. Коутс (работала на фильмах «Лоуренс Аравийский», «Убийство в "Восточном экспрессе"», «Человек-слон», «Эрин Брокович», «Пятьдесят оттенков серого») и кастинг-директор Линн Сталмастер (работал на фильмах «Выпускник», «Афера Томаса Крауна», «Супермен», «Нью-Йорк, Нью-Йорк», «Тутси»).

Отметим, что премию «Оскар» за вклад в кинематограф вручают за несколько месяцев до основной церемонии вручения «Оскаров».