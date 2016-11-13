Комитет ГД одобрил повышение акциза на сигареты

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку, которая предполагает повышение ставки акциза на сигареты на 2017-2019 годы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Стоит отметить, что эту поправку подготовило правительство ко второму чтению законопроекта. Она предполагает изменения к законопроекту, в котором прописано, что в 2017 году ставка акциза на сигареты составит 1562 рубля за 1 тысячу + 13% расчетной стоимости, в 2018 году - 1718 рублей за 1 тысячу + 13% расчетной стоимости, в 2019 году - 1890 рублей за 1 тысячу + 13% расчетной стоимости.

Поправка же предполагает, что адвалорная (выраженная в процентах) часть ставки вырастет с 13% до 14,5% на все три года.

В правительстве также предложили повысить ставки акциза на все виды игристого вина.