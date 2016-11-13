Власти Крыма снова подтвердили поставки газа в Геническ

Глава Крыма Сергей Аксенов снова подтвердил, что поставки газа в украинский Геническ стартовали, а вентили на газопроводе из Крыма открыты. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вчера вентили открыли, давление в газопроводе сравнялось. В связи с высокой температурой воздуха (сейчас в Симферополе 14–15°C), то, соответственно, там большой прокачки нет», — отметил Аксенов.

Однако, по его словам, объем поставок увеличится с похолоданием.

Ранее власти Геническа опровергли начало поставок газа из Крыма, отметив, что сами в состоянии обеспечить себя топливом. Начать поставки голубого топлива в Геническ распорядился президент России Владимир Путин.