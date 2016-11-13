Участник шоу «Голос» скончался после инсульта

Участник музыкального телевизионного проекта «Голос» Андрей Давидян умер сегодня утром в одной из больниц Москвы. Ему было 60 лет. Об этом сообщает Life.ru.

Давидян оказался в реанимации поле того, как перенес инсульт и впал в кому.

Напомним, музыкант родился 30 января 1956 года. Давидян известен своим сотрудничеством с коллективами «СВ», «Рок-ателье», «Високосный год». Он участвовал в шоу «Голос» в 2013 году.