Клинтон назвала главу ФБР виновником своего поражения на выборах

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что виновником ее поражения на выборах стал директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми. Она напомнила, что именно Коми непосредственно перед выборами поднял вопрос о законности ее служебной переписки на посту госсекретаря. Такое заявление Клинтон сделала во время телефонного разговора со спонсорами ее предвыборной кампании 12 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Клинтон утверждает, что ее соратники провели исследование общественного мнения, которое показало, что именно решение ФБР возобновить расследование стало для американцев «поворотным моментом».

По данным ABC News, в разговоре со спонсорами Клинтон заявила, что по итогам последнего раунда дебатов 20 октября она чувствовала уверенность в своей победе. По словам кандидата в президенты, решение Коми «уничтожило импульс в ее кампании» и «повысило мотивацию» для республиканца Дональда Трампа.

Как пишет Politico, глава исследовательского подразделения предвыборной кампании Клинтон Нэвин Нэяк обратилась с письмом к высокопоставленным представителям штаба, в котором сказано, что заявление Коми «уменьшило явку наших сторонников, а также лишило нас необходимой поддержки среди образованных белых избирателей, особенно в пригородах».