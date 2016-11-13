Нападавшие перепутали журналистов Life с наркодилерами и избили их

Журналистов Life избили после того, как перепутали их с наркодилерами. Инцидент произошел на Киевской улице в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Москве.

«По оперативным данным, нападение преступников планировалось на наркодилера при передаче товара», — отметили в пресс-службе.

Как стало известно, нападавшие не являются сотрудниками полиции. Одного из подозреваемых поместили в изолятор. Полиция устанавливает личности других участников инцидента.

Инцидент произошел накануне. Нападавшие представились сотрудниками уголовного розыска. В итоге у журналиста Марка Безыменного оказался выбит зуб, а также он получил несколько серьезных травм головы и лица, а у его коллеги Владимира Серенко выявили закрытую черепно-мозговую травму и перелом лицевой кости.