Пожар в здании «Газпромнефть-Восток» ликвидирован

Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар в административном здании, принадлежащем компании «Газпромнефть-Восток». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудницу пресс-службы управления МЧС по Томской области.

«Пожар был ликвидирован в 17:49 (13:49 мск). Благодаря грамотным и оперативным действиям пожарных удалось предотвратить переходя огня внутрь помещения и на соседние здания», — пояснила она.

При пожаре пострадавших нет. При эвакуации из здания вывели 20 сотрудников компании.

Пресс-служба компании «Газпромнефть-Восток» заявила, что МЧС предстоит установить причины возгорания. Сумма ущерба также пока уточняется.