Крым начал поставки газа в украинский Геническ

Власти Крыма начали поставлять газ в украинский город Геническ, а также в Генический район. Об этом сообщает РИА Новости.

«После осуществления всех необходимых технических и регламентных работ по команде вице-премьера крымского правительства Олега Казурина главный инженер управления магистральных газопроводов "Черноморнефтегаза" открыл кран», — пояснили в Крыму.

Между тем глава райгосадминистрации Геническа Александр Воробьев заявил, что город не получает газ, сообщает телеканал «112 Украина». По его словам, в Геническом районе «газ в излишке и мы сами можем помочь украинцам в Крыму». Кроме того, чиновник отметил, что премьер Украины Владимир Гройсман лично пообещал решить газовый вопрос.

Отметим, поставки могли начаться после того, как президент России Владимир Путин дал указание помочь замерзающему городу.