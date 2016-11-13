СМИ назвали имя возможного пресс-секретаря Трампа

Главным кандидатом на пост пресс-секретаря недавно избранного президента США Дональда Трампа стала консервативная радиоведущая Лора Ингрэм. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на два источника.

Трамп мог оценить поддержку Ингрэм на протяжении всей предвыборной кампании. Радиоведущая помогала ему готовиться к дебатам, а также выступала на мероприятиях кандидата в качестве его сторонника.

Ингрем пока не комментирует эту информацию. Но, по данным источника, она заинтересовалась предложением Трампа.

В случае назначения Ингрэм, как пишет The Hill, это станет сигналом для лидеров Республиканской партии, которые входят в политическую элиту Вашингтона, о том, что Трамп не намерен смягчать отношения с ними.