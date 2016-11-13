Актер столичного театра умер во время поклона зрителям

Актер Тверского академического театра драмы, заслуженный артист России Борис Лифанов умер на 60-м году жизни прямо на сцене. Об этом сообщает пресс-служба ТАТД.

Это произошло 11 ноября. Лифаноав упал после поклона перед зрителями по завершении спектакля «Восемь любящих женщин». В постановке Лифанов играл роль Марселя — жителя французской глубинки. По сценарию его герой погибает от кинжала в своей постели.

«Зрители в тот вечер принимали коллектив спектакля бурными овациями и долго не отпускали артистов за занавес», — рассказали в театре.

Отметим, карьера Лифанова длилась более 30 лет. Актер также принимал участие в съемках таких сериалов как «Дети Арбата», «Провинциальные страсти», «Полный вперед!» и «Кадетство».