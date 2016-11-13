Великобритания начала работать над фильмом о Литвиненко

Британская телекомпания Company Pictures создаст трехсерийный фильм о деле экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Об этом пишет The Guardian.

Действие фильма будет основываться на событиях из книги «Очень дорогой яд» бывшего корреспондента The Guardian в Москве Люка Хардинга.

«Книга поистине замечательно приближенная к жизни художественная литература, которая читается как история о Джеймсе Бонде», — отметила глава Company Pictures Джуди Канниган.

В фильме, как ожидают создатели, будут «перемешаны глобальные сдвиги мировой политики, упорство британских детективов, а также важность демократии, свободы слова и власти закона для защиты нас от демагогии».

«Я в восторге от того, что история Литвиненко наконец станет телевизионной драмой», — отметил соавтор экранизированной книги об Эдварде Сноудене Хардинг.

Отметим, летом этого года бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что заказчиком убийства Литвиненко является Кремль.