Трамп снова заявил о строительстве стены на границе с Мексикой

Недавно избранный президентом США миллиардер Дональд Трамп повторил свои слова о намерении возвести стену на границе с Мексикой. Об этом он заявил в интервью CBS.

«Для некоторых районов я соглашусь на установление ограждений, но для некоторых районов стена более уместна», — пояснил свои слова Трамп.

По словам республиканца, он хорошо разбирается в таких вопросах.

Кроме того, Трамп пообещал депортировать из США до трех миллионов нелегальных иммигрантов, которые имеют криминальное прошлое.

«Мы собираемся взять людей, которые имеют криминальную историю, члены банд, наркоторговцы, этих людей много, наверное, два миллиона, может быть, три миллиона, мы их выдворим из страны», — поведал миллиардер.