Вдоль российской границы установят памятники Александру Невскому

Вдоль границ России в местах боевой славы появятся памятники князю Александру Невскому. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ростовского отделения партии «Единая Россия».

Монументы установят к 2021 году, когда будет отмечаться 800-летний юбилей князя.

Так, один из монументов установят в парке поселка Матвеев Курган Ростовской области. Здесь уже состоялась закладка камня на месте будущего памятника. Монумент расположится между храмом и братской могилой освободителей района.