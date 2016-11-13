Генсек НАТО предупредил США насчет перемен во внешнем курсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своей статье для газеты The Guardian заявил, что самые большие трудности ожидают альянс в ближайшие годы. Он призвал не ставить под сомнение ценность партнерства между Европой и США.

Столтенберг напомнил, что Европа всегда полагалась на это партнерство, а США в последние 67 лет не имели более стойкого и надежного партнера. Генсек НАТО напомнил о теракте 11 сентября 2001 года, когда заработала статья устава о квалификации нападения на одного из членов альянса как нападение на весь альянс, и европейские армии начали бороться с террористами в Афганистане.

Столтенберг видит угрозу в «напористой России», а также непростой ситуации в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Глава НАТО прокомментировал развертывание альянсом дополнительного контингента в Восточной Европе: «Это сдерживание, а не агрессия. Мы стремимся не спровоцировать конфликт, а предотвратить конфликт. Натовские батальоны, насчитывающие тысячи военных, нельзя сравнивать с российскими подразделениями, насчитывающих десятки тысяч только у границы. Наш ответ носит оборонительный характер и соразмерен. Но он посылает четкий и недвусмысленный сигнал: нападение на одного повлечет ответ от всех».

Генсек напомнил об общих интересах Европы и США, а также призвал сократить расходы США на оборону НАТО с 70 процентов, призвав к более равному их распределению.