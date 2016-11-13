СМИ рассказали о планах Лондона отговорить Трампа от союза с РФ по Сирии

The Telegraph пишет, что планы недавно избранного президента США Дональда Трампа, который хочет заключить с президентом России Владимиром Путиным союз по Сирии, поставили Великобританию на порог дипломатического кризиса с Соединенными Штатами.

Источники в МИД Великобритании поведали об «очень трудных» переговоры с Трампом из-за позиции относительно Москвы в сирийском конфликте. Они пройдут уже в ближайшие месяцы.

Уточняется, что уже в ближайшие два месяца британские чиновники будут общаться с командой Трампа относительно вопроса о необходимости отстранения Башара Асада от власти в Сирии.

В британской дипломатии этот вопрос, вероятно, станет первым по приоритету.