Россиянин Нурмагомедов одолел Майкла Джонсона в поединке UFC

Российский борец Хабиб Нурмагомедов победил в турнире по смешанным единоборствам UFC 205. Он смог одолеть Майкла Джонсона.

Будучи вторым в рейтинге легковесного дивизиона, Нурмагомедов смог победить шестого в рейтинге Джонсона. Он использовал болевой прием за 2 минуты 29 секунд до конца третьего раунда.

Стоит отметить, что данная победа стала для россиянина 24-й в карьере и восьмой в UFC.