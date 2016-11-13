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13 ноября 2016, 15:08
Барак Обама ВМФ Греция Россия

СМИ сообщили о просьбе Обамы закрыть порты Греции для ВМФ РФ

Барак Обама в Конгрессе США
Барак Обама в Конгрессе США
Фото: whitehouse.gov

Президент США Барак Обама может во время своего ближайшего визита в Афины потребовать от премьера Греции Алексиса Ципраса закрыть порты для захода кораблей ВМФ России. Об этом сообщает Militaire.gr.

Президент США может заявить, что действия Греции по поддержке российского флота «совершенно неуместны» для члена НАТО. В качестве доводов он приведет захват Крыма Россией, а также поддержку Москвой режима президента Сирии Башара Асада.

По итогам встречи греки по примеру Испании могут запретить кораблям ВМФ РФ заходить в порты страны.

Кроме того, Обама потребует от Греции в декабре поддержать продление антироссийских санкций, а также выступить за отмену вето на вступление бывшей югославской республики Македония в НАТО.

План поездки Обамы готовили сотрудники Heritage Foundation. СМИ называют их главными неоконсерваторами американской внешней политики в Вашингтоне.

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