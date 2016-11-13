Путин в КВН пошутил про бороды

Президент Владимир Путин принял участие в концерте «День рождения КВН». Во время мероприятия президент пошутил про то, как бы воспринимали молодежь с бородами в 60-е годы в период появления игры.

Сначала Путин поздравил с юбилеем игры ее бессменного ведущего Александра Маслякова. Он отметил, что Масяков смог создать не просто игру, а целое молодежное движение с миллионной аудиторией на всех континентах.

Затем Путин напомнил, с чего началось это молодежное движение — с передачи под названием ВВВ или «Вечер веселых вопросов». «Многим тогда казалось, что появление на сцене игроков в КВН с бородой — это намек на Карла Маркса. И это не шутка. А сейчас — половина здесь с бородой. Более того, они позволяют себе и шуточки еще какие-то. И где — в Кремле. Про бывших больших начальников, про уходящих, приходящих, ну и про действующих», — пошутил президент.

Кроме того, Путин вызвал аплодисменты, когда поинтересовался у стоящих за ним участников концерта: «Вот это вы о ком сказали: женился, развелся, счастлив?»

«Здесь меня попросили дать совет. КВН — большая дружная семья, совет вам да любовь», — заключил Путин.