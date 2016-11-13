Латвийские погранвойска откажутся от оружия времен СССР

Государственная погранохрана Латвии намерена заменить автоматы советского производства соответствующим стандартам НАТО оружием. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на интервью главы ведомства Нормунда Гарбарса агентству BNS.

Этот процесс займет полтора года. «У нас есть четкая программа, как это произойдет, и самое важное, что этот процесс уже начался», — пояснил он.

Гарбарс отметил, что пограничники не будут использовать оружие времен СССР во время марша на параде в честь столетия Латвии в 2018 году.

В настоящее время уже создана рабочая группа, которая разработает схему замены оружия. В ней принимает участие командующий Национальными вооруженными силами Раймонд Граубе.

Сейчас на вооружении пограничников находятся автоматы Калашникова и пистолеты Макарова.