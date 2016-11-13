В Госдуме одобрили повышение акциза на игристые вина

Комитет Госдумы по бюджету одобрил поправку, которая предполагает повышение уже с 2017 года акцизов на игристые вина и шампанское. Об этом сообщает РБК.

Принять поправку предложил депутат от партии «Единая Россия» Евгений Федоров. согласно тексту поправки, акциз на игристые и шампанские вина с защищенным географическим наименованием будет увеличен на 5 рублей, с 14 до 19 рублей на литр. Ставка для незащищенных вин, соответственно, возрастет на 9 рублей, с 26 до 36 рублей на литр.

Акциз будет повышен только в 2017 году, в последующие годы повышения не предполагается.

В руководстве комитета отметили, что подобная мера поможет защитить Крым от поставщиков «виноматериалов» из Турции.