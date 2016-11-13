СМИ рассказали о предполагаемых местах терактов в Петербурге

Задержанные в Санкт-Петербурге Федеральной службой безопасности,члены преступной группы планировали взорвать торговые центры «Галерея» на Лиговском проспекте и «Академпарк» на проспекте Науки. Об этом пишет «Фонтанка.Ru».

Как сообщает издание, в управлении ФСБ по Санкт-Петербургу содержатся семь уроженцев Узбекистана и Киргизии, которые могут быть сторонниками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Стало известно,что один из них сознался в участии в боях в Сирии.

Пока подозреваемых задержали на двое суток. В настоящее время заведено уголовное дело о терроризме. Большинство задержанных дают признательные показания.

Стало известно, что до момента задержания сотрудники ФСБ вели за предполагаемыми террористами негласное наблюдение.В частности, было установлено, в каком ночном клубе они проводили встречи.

Задержание произошло на съемной квартире в доме на улице Софьи Ковалевской в Калининском районе Петербурга. В спецоперации участвовали бойцы «Града». У задержанных изъяли автоматы Калашникова и взрывчатку.

Отметим, ранее стало известно о задержании группы из 10 человек по подозрению в подготовке терактов. Они могли планировать атаки по парижскому сценарию.