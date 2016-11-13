13 ноября 2016, 14:31
В Томске загорелось здание «Газпромнефть-Восток»
В Томске возник пожар в здании ООО «Газпромнефть-Восток». В настоящий момент площадь пожара составляет 430 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Томской области.
«Площадь пожара 430 кв. м. С одной стороны горит здание с 3-го по 6-й этаж. С другой стороны — с 4-го по 8-й», — уточняет РИА Новости.
При пожаре были эвакуированы не менее 20 человек. В настоящее время причина пожара уточняется.
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