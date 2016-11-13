На трамвайной остановке в Москве автомобиль сбил девятерых

В Москве на трамвайной остановке произошло ДТП с участием автомобиля. В результате пострадали девять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Автомобиль такси выехал на трамвайную остановку возле дома 7 на шоссе Энтузиастов, где сбил людей. В результате ДТП пострадали 9 человек», — пояснил он.

В настоящее время на месте происшествия работают несколько бригад скорой помощи, а также спасатели МЧС и сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.