13 ноября 2016, 17:56
В Новой Зеландии объявлена эвакуация из-за цунами
В Новой Зеландии после сильного землетрясения возникла угроза цунами. Об этом сообщает Reuters.
Мощность землетрясения составила 7,4 баллов.
В период эвакуации населению восточного берега южного острова Чатэм придется перебраться на гористую местность из-за опасности затопления прибрежных участков суши.
Стоит отметить, что эпицентр находился в 91 км северо-восточнее города Крайстчерч.
Данных о пострадавших при стихийном бедствии нет.
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