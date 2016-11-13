В Новой Зеландии объявлена эвакуация из-за цунами

В Новой Зеландии после сильного землетрясения возникла угроза цунами. Об этом сообщает Reuters.

Мощность землетрясения составила 7,4 баллов.

В период эвакуации населению восточного берега южного острова Чатэм придется перебраться на гористую местность из-за опасности затопления прибрежных участков суши.

Стоит отметить, что эпицентр находился в 91 км северо-восточнее города Крайстчерч.

Данных о пострадавших при стихийном бедствии нет.