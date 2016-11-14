СМИ сообщили о гибели МиГ-29 с «Адмирала Кузнецова»

Истребитель МиГ-29 ВКС России разбился в Срезидемном море после взлета с авианосца «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники в американской разведке.

По данным телеканала, пилот самолета успел катапультироваться, из воды его вытащили при помощи спасательного вертолета.

Fox сообщает, что инцидент произошел накануне. МиГ-29 совершил взлет с палубы авианосца и затем направился в сторону Сирии. Вскоре после вылета на самолете возникли неполадки, пилот развернулся и полетел к «Адмиралу Кузнецову». Во время захода на посадку, сообщил источник, МиГ-29 рухнул в воду.