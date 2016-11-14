ИД Conde Nast решил закрыть два журнала в России из-за кризиса

С января 2017 года в России выпуск журналов журналов Allure и Traveller будет прекращен. Также перестанут работать их электронные версии. Такое решение принято в связи с экономическим кризисом. Об этом сообщает RNS со ссылкой на письмо президента издательского дома Conde Nast Россия Аниту Гиговскую, отправленное сотрудникам.

«С тяжелым сердцем вынуждена сообщить, что журналы Allure и Conde Nast Traveller с января 2017 года перестанут выходить в России. Последние номера поступят в продажу, а сайты продолжат вещать до конца 2016 года», — говорится в письме Гиговской.

В тексте подчеркивается, что все обязательства перед сотрудниками и партнерами, связанные с изданием журналов, будут выполнены, а все конференции в 2017 году будут отменены.

Глава издательского дома отметила, что CN Traveller и Allure — это «достойные проекты, но за последние два года экономическая ситуация в России изменилась, и не в лучшую сторону. В обозримом будущем мы не видим перспективы возврата на траекторию изначального бизнес-плана».

Напомним, что Allure — женский глянцевый журнал о красоте и здоровье, Conde Nast Traveler — журнал о путешествиях и туризме. Помимо этих журналов, Conde Nast издает также Vogue, Tatler, GQ, GQ Style, AD Magazine, Glamour.