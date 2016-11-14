Трамп выбрал главу аппарата и главного советника

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о том, что главой его аппарата будет Райнс Прибус — один из первых лидеров Республиканской партии, поддержавших выдвижение миллиардера. Об этом говорится на сайте Greatagain.gov, который запустила команда Трампа.

Глава предвыборного штаба Стив Бэннон получит при вступлении Трампа в должность пост главного советника Белого дома по стратегическим вопросам и старшего советника при президенте.

Бэннон и Прибас также будут совместно работать с избранным вице-президентом США Майком Пенсом до его с Трампом инаугурации.