14 ноября 2016, 10:14
Трамп выбрал главу аппарата и главного советника
Избранный президент США Дональд Трамп объявил о том, что главой его аппарата будет Райнс Прибус — один из первых лидеров Республиканской партии, поддержавших выдвижение миллиардера. Об этом говорится на сайте Greatagain.gov, который запустила команда Трампа.
Глава предвыборного штаба Стив Бэннон получит при вступлении Трампа в должность пост главного советника Белого дома по стратегическим вопросам и старшего советника при президенте.
Бэннон и Прибас также будут совместно работать с избранным вице-президентом США Майком Пенсом до его с Трампом инаугурации.
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